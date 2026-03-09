Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Brasil
8M
Brasil elimina por ley cualquier atenuante en casos de violaciones a menores de 14 años
09 de marzo de 2026 - 10:46
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Día de la Mujer en Brasil
(PABLO PORCIUNCULA/AFP)
Temas en esta nota:
Brasil
8M
Día de la Mujer
Lula Da Silva
Violación
Últimas Noticias
8M
Brasil elimina por ley cualquier atenuante en casos de violaciones a menores de 14 años
El festejo del candidato del Pacto Histórico
Iván Cepeda: “Hoy comienza nuestro segundo tiempo”
El impacto de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
Guerra en Medio Oriente: siguen los bombardeos mientras sube el petróleo y tiembla la economía mundial
Se esperan 25 grados de máxima en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de marzo
Exclusivo para
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
Video de Casa Rosada por el 8M
Polemizar a cualquier costo: El gobierno se jactó de haber eliminado las políticas de género
La Plata tendrá su primera Semana de la Endometriosis
“Si duele no es normal”
Por
Malena Rodríguez Romairone
El País
El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei
Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”
Por
Matías Ferrari
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
Se priorizó a menores y personas con problemas de salud
El Gobierno confirmó que 248 argentinos regresaron al país desde Emiratos Árabes
Economía
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery
En el juicio buitre contra YPF
El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura
La industria también perdió las exportaciones
Por
Mara Pedrazzoli
Trátennos bien
Por
Carlos Heller
Sociedad
Se esperan 25 grados de máxima en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 9 de marzo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de marzo
Para detener el endeudamiento familiar y la ludopatía
Brasil les dice no a las apuestas digitales
Liliana Battistotti, referente ambiental distinguida con el "Berta Cáceres"
“Las luchas de los 70 son hoy las del agua”
Por
Karina Micheletto
Deportes
Russell ganó en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Un arranque a puros reflejos de Colapinto
Por
Malva Marani
Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol
Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero
El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000
Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells
Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha
TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW
Por
Jorge Dominico