Deportes
Los visitantes no contaron con el campeón del mundo Angel Di Maria
Argentinos y Central dieron muy poco en La Paternal
En un partido regular, los rosarinos fueron un poco más incisivos que su rival.
11 de marzo de 2026 - 3:59
El partido tuvo muy pocos atractivos.
(FOTOBAIRES)
Temas en esta nota:
Argentinos Juniors
Rosario Central
Fútbol
Últimas Noticias
Trump estrecha el cerco contra Cuba
Por
Daniel Kersffeld
Los recordatorios de hoy
Julio Cesar Juan, Héctor José Sartor
Medio siglo del secuestro del exgobernador
A 50 años de la desaparición de Miguel Ragone, reivindicaron su legado
Por
Maira López
Pasó por las gestiones de Romero, Urtubey y ahora Sáenz
Baccaro, presidente del IPS por tercera vez
Por la suba del combustible para aviones
Aerolíneas aplicará un recargo en los pasajes
Memoria, salud mental y justicia
Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente
Por
Andrea Vázquez
Tres conceptos para distinguir en esta era
Psicópata, perverso y canalla
Por
Gustavo Fernando Bertran
Un oasis de lujo en la Quinta Avenida
Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York
El País
Cerró la línea 148 y los empleados reclaman respuestas
500 trabajadores de transporte, afuera
Un oasis de lujo en la Quinta Avenida
Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York
Milei y el primer gesto hacia José Antonio Kast
El Gobierno quiere extraditar a Chile a Galvarino Apablaza
La Comisión paritaria del Congreso definió un incremento del 12,5 por ciento
Aumento para los senadores, ganarán más de 11 millones de pesos
Por
Eva Moreira
Economía
Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante
El video “chorro” y la doble Nelson a Milei
Por
Leandro Renou
Leve retroceso del dólar y repunte de bonos y acciones
Aumentó el petróleo, pero aquí ni se notó
Electrolux abrió una tanda de cien retiros voluntarios más
“Aceptan para pagar la tarjeta”
La inflación de los trabajadores alcanzó el 5,5% en el primer bimestre
Los salarios siguen abajo de la suba de precios
Por
Juan Garriga
Sociedad
La oposición pidió extender el debate
Ya hay 27 mil inscriptos en las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares
La abogada detenida en Brasil difundió un video
Agostina Páez volvió a pedir disculpas y dijo no saber lo que es el racismo
En el celular personal de los trabajadores
La ciudad implementó la geolocalización para controlar a sus empleados
Por
Santiago Brunetto
Nueva postergación, a una semana del inicio
El juicio por la muerte de Maradona vuelve a demorarse: ¿cuándo empieza?
Deportes
El clásico terminó empatado en un gol en la Bombonera
Boca y San Lorenzo no lograron sacarse ventaja
Por
Adrián De Benedictis
Le dio vuelta el partido a Banfield en el Sur
Torneo Apertura: ganó Gimnasia con otro golazo de Barros Schelotto
El uruguayo convirtió los tres goles del ganador
Champions League: ganó el Madrid en una gran noche de Valverde
El encuentro arranca a las 21.30, con sólo 15 mil espectadores autorizados
Torneo Apertura: primer examen de Coudet como DT de River ante Huracán