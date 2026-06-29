Kreplak defendió los proyectos que Kicillof envió a la Legislatura y dijo que la salud “no es arena para rencillas políticas”

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Buenos Aires|12

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El Poder Ejecutivo vuelve a la carga por el Laboratorio público de medicamentos y aspira a integrar el sistema de salud.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Nicolás Kreplak Prensa PBA

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