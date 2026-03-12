Omitir para ir al contenido principal
Guerra en Medio Oriente: siguen los ataques cruzados, habló el nuevo líder iraní y vuelve a subir el petróleo
-1min
Buenos Aires|12
Acusan a la fuerza de Méndez y De La Torre de persecución política
San Miguel, otra patrulla municipal fuera de control
El secuestro de un vehículo terminó con un detenido y un joven de 16 años herido con armas no letales.
Por
Marcial Amiel
12 de marzo de 2026 - 19:31
Policía Municipal de San Miguel
(Prensa Municipalidad de San Mi)
En Rosario hay clientes que compran con tarjeta y en cuotas
Ni el pan nuestro de cada día
Gabriela Borrelli Azara en el CCPE
La literatura siempre señala el presente
Por
Leandro Arteaga
Gabriela Borrelli Azara en el CCPE
La literatura siempre señala el presente
Por
Leandro Arteaga
Justicia patriarcal
El botín es el hijo: violencia vicaria y poder político en Gualeguaychú
Exclusivo para
Por la suba del combustible para aviones
Aerolíneas aplicará un recargo en los pasajes
Memoria, salud mental y justicia
Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente
Por
Andrea Vázquez
Tres conceptos para distinguir en esta era
Psicópata, perverso y canalla
Por
Gustavo Fernando Bertran
Milei y el primer gesto hacia José Antonio Kast
El Gobierno quiere extraditar a Chile a Galvarino Apablaza
El País
Marcelo Grandio dio detalles del viaje a Punta del Este
“Pagó él con plata del Estado”: el amigo que complica a Manuel Adorni
Página/12 hace memoria
“Mis subordinados cumplieron mis órdenes”
Por
Nora Veiras
Por atentado contra el orden público, calumnias e injurias
Villarruel denunció a Petri y recalienta la interna del Gobierno
La línea de tiempo que condena al jefe de Gabinete
Turbulencia política, fin: así fue el escándalo del “deslomado” Adorni
Economía
Los precios siguen subiendo
La inflación de febrero fue 2,9 por ciento según el INDEC
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de marzo de 2026
Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante
El video “chorro” y la doble Nelson a Milei
Por
Leandro Renou
Leve retroceso del dólar y repunte de bonos y acciones
Aumentó el petróleo, pero aquí ni se notó
Sociedad
Harvard estudió el impacto en los trabajadores
El síndrome del “cerebro frito”: cuando la inteligencia artificial se vuelve una carga
En su show en Club Deseo
El guitarrista Tom Morello se solidarizó con los trabajadores de FATE y se puso una remera de Abuelas de Plaza de Mayo
Hito en el Hospital Posadas
Se realizó la primera ablación de corazón pediátrica por asistolia controlada en un hospital público
Por
Manuela Tobia
La importancia de la identidad
Día Nacional del Escudo: qué significa cada símbolo y por qué se celebra el 12 de marzo
Deportes
El entrenador argentino que se desempeña en un club de Qatar
“Se escuchan bombardeos y ruido de truenos todo el día”
Por
Lucas Gatti
Idas y vueltas
Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial “por su propia seguridad”
¿Cuál podría ser la sede?
España propuso nueva sede para la Finalissima: la AFA se niega
Después de Trump, ¿Qué hará Messi el 24 de marzo?
Por
José Luis Lanao