Milei y Abascal se juntan en el Foro Económico de Madrid: “Se reconocen entre ellos y se justifican sus barbaridades”

El líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, saluda al presidente de Argentina, Javier Milei,

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 19: El líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, saluda al presidente de Argentina, Javier Milei, durante un mitin organizado por el partido Vox de cara a las elecciones europeas, junto a varios líderes ultraderechistas, en Madrid, España, el 19 de mayo de 2024. Foto NA: REUTERS/Ana Beltran

(Ana Beltran/REUTERS)