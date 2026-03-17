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El mediocampista sufrió una lesión muscular

Ascacibar estará de baja en Boca por tres semanas

El ex Estudiantes no pudo completar el partido frente a Unión en Santa Fe y pidió el cambio al inicio del complemento.

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 union boca ascacibar
Ascacíbar controla el balón, poco antes de ser reemplazado en Santa Fe. (FOTOBAIRES)

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