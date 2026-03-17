El Teatro Argentino repone la ópera de Bacalov contra el olvido

Sumada la Orquesta y el Coro Estable, la obra involucra alrededor de 120 artistas en escena.

Teatro Argentino - Temporada 2025 - Ópera Estaba la Madre - Dir. Escena: Carlos Branca; Dir. Musical: Lucía Zicos Paula Almerares - Alejandra Malvino - Victoria Gaeta - Orquesta y Coro Estables

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