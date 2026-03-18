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La Habana acusa a EE.UU. de aplicar un "castigo colectivo"

El Gobierno cubano repudia que Trump amenace con adueñarse del país

Ante la presión económica de Washington, llega al país centroamericano una flotilla con toneladas de ayuda humanitaria para los ciudadanos.

Screen grab from footage broadcast by Cuban official TV on March 13, 2026, showing Cuba's President Miguel Diaz-Canel speaking next to an image of late Cuban leader Fidel Castro during a meeting with the communist-governed island's top authorities in Havana. President Miguel Diaz-Canel said on March 13 that Cuban and US officials recently held talks as President Donald Trump's administration piles pressure on the communist island. (Photo by CUBA TV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CUBA TV " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba. (AFP/AFP)

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