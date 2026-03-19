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PortadaBuenos Aires|12

En abril, la iniciativa reunirá a más de 80 expositores

Regresa la Feria del Libro de Haedo

Habrá stands, charlas, shows en vivo y propuestas culturales en el centro de la ciudad.

Vuelve a apostar por una escena cultural viva, cercana y participativa. (Imagen Web)

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