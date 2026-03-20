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Para profundizar los ataques contra el país persa
El Pentágono pedirá 200.000 millones adicionales al Congreso para la guerra en Irán
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que se busca garantizar que las reservas de munición estadounidenses y de todo el material bélico superen los niveles habituales.
20 de marzo de 2026 - 3:01
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Pete Hegseth, Scott Bessent y Marco Rubio, tres altos funcionarios de EE.UU.
(AFPAFP/AFP)
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