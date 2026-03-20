Las fotos de ARGRA, las siete funciones de Alejo Igoa, la historia de Los Años Luz y mucho más

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20 de marzo de 2026 - 21:41
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Ronda alrededor de la Pirámide de Mayo
Foto de Carlos Villoldo, parte de la Fototeca ARGRA que se expone en Cuerda Mecánica por el Mes de la Memoria.
(Carlos Villoldo | Archivo ARGRA)
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