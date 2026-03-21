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Adjudicó el estancamiento de la causa a un sumario del procurador Casal

El fiscal Taiano rompió el silencio y se defendió por las demoras en el caso LIBRA

FISCAL TAIANO MAYO 2025
FISCAL TAIANO MAYO 2025 FISCAL TAIANO MAYO 2025 (ENRIQUE GARCIA MEDINA)

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