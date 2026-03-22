El club Villa San Carlos distinguió a una familia víctima de la dictadura militar

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A 50 años del golpe, la entidad social visibilizó un caso de secuestro y nacimiento en cautiverio durante 1976. “Un mimo al alma y a la memoria”, afirmaron los homenajeados.

Juan Manuel Meza
Por Juan Manuel Meza
Homenaje del club Villa San Carlos a familiares de víctimas de la dictadura. Dirigentes de Villa San Carlos, familiares y víctimas de la dictadura sostienen los pañuelos del Nunca Más. (Créditos)

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