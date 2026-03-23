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Copa de la Liga inglesa: el City salió campeón
El equipo que dirige Pep Guardiola compensó en cierta manera la decepción de haber sido eliminado por Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.
23 de marzo de 2026 - 0:17
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El City se adjudicó la Carabao Cup.
(EFE/EFE)
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