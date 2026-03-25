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El piloto correrá en abril en Buenos Aires

Franco Colapinto y su exhibición en Argentina: posible fecha y circuito

Con la suspensión de las fechas de Bahrein y de Arabia Saudita, el pilarense podrá visitar Buenos Aires y encabezará múltiples actividades.

Franco Colapinto (redes Alpine)

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