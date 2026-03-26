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Escándalo en una milonga porteña: el organizador agredió y echó a dos mujeres por bailar juntas
Las víctimas, extranjeras residentes en Londres, recibieron el apoyo de la comunidad tanguera y organizaciones feministas, mientras que los organizadores intentaron negar los hechos.
26 de marzo de 2026 - 17:40
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