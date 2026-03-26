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Había quedado cuadripléjica con dolor permanente luego de un intento de suicidio tras una violación múltiple en Cataluña
Noelia Castillo recibió una muerte digna
La eutanasia se venía posponiendo desde 2024 por acciones de la familia y la organización Abogados Cristianos.
26 de marzo de 2026 - 20:50
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Noelia Castillo con su madre.
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