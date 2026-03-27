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El expresidente, atrapado en sus contradicciones

Macri, de votar en contra de la expropiación de YPF a festejar el fallo

A través de su cuenta de X, dijo que “termina una pesadilla” tras más de una década de litigio, con el país sin tener que pagar 18 mil millones de dólares.

Macri: comparte la alegría tras el fallo favorable. (SCALZO Jose)

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