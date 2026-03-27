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“Mi objetivo es que sea un espacio común, para todos”

Una terapeuta ocupacional platense creó un espacio cultural accesible para personas con discapacidad, pero también para aquellos que acompañan.

Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
Así espera verse en junio. (Gentileza -)

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