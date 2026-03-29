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Arcor y Danone absorben La Serenísima. Menos industrias y menos tambos

La crisis láctea trae más concentración y más crisis

El pase de manos de la marca líder es consecuencia de la crisis. Pero a mayor concentración de la industria, menor precio para el productor de leche y mayor crisis tambera

Raúl Dellatorre
Por Raúl Dellatorre
La Serenísima
La Serenísima La marca La Serenísima pasará a ser operada plenamente por Arcor y Danone (La Serenísima)

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