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PortadaBuenos Aires|12

Para atacar a Kicillof por YPF

Los libertarios vuelven a usar el síndrome de Down como insulto

Fue en una editorial en la que un militante del partido salpicado por la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad cuestionaba al gobernador.

Por Andres Miquel
Alejandro Sarubbi Benítez volvió a utilizar como insulto la palabra mogólico y retrasado, a pesar de denuncias en su contra (Redes Sociales)

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