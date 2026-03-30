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PortadaEl Mundo

Ante la crisis energética que atraviesa La Habana

Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llegó a Cuba

Pese al bloqueo, la Casa Blanca permitió la llegada a la isla de la embarcación alegando razones humanitarias y afirmó que analizará si autoriza la entrada de otros buques.

This view shows a tanker ship at the Supertanker Base in the Industrial Zone of the port of Matanzas, Cuba, on March 30, 2026. US President Donald Trump said on March 29, 2026, that Moscow could send oil to Cuba despite Washington's de facto fuel blockade, as a Russian tanker was expected to deliver some much-needed crude to the crisis-hit island. The Anatoly Kolodkin, which is carrying 730,000 barrels of crude, was off northeast Cuba on the evening of March 29 and is expected to dock in the western port of Matanzas by March 31
Anatoly Kolodkin llegó al puerto Matanzas, en Cuba. (AFP -/AFP)

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