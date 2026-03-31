Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Investigación en curso en Mendoza

Detienen al padre de Enzo Pérez por abuso sexual a una niña de 12 años

El hecho fue denunciado por la madre de la menor en Maipú. El acusado permanece detenido mientras se define su situación procesal.

Últimas Noticias

Escándalo por el descuido de la Quebrada de las Conchas

Casamiento en Cafayate: la novia defendió su celebración y culpó a su wedding planner

Investigación en curso en Mendoza

Detienen al padre de Enzo Pérez por abuso sexual a una niña de 12 años

Por la eliminación del programa "Volver al Trabajo"

Protesta y asamblea frente al country donde vive Adorni

Jornada clave rumbo a la Copa del Mundo

Mundial 2026: se definen los últimos clasificados en el repechaje

Exclusivo para

Los religiosos de la Patagonia en alerta por el futuro de los recursos naturales

“Nuestros hielos y el agua están bajo amenaza”

Por Washington Uranga

Recorrido por los datos de la economía en la última década

Diez años en la economía argentina: pocos ganadores, más desigualdad y precarización

Por Javier Lewkowicz

Tras el fracaso de Meloni en el referéndum para reformar la justicia

Claudio Tognonato: “La victoria del ‘No’ representa un freno al autoritarismo en Italia”

Por Elena Llorente

El presidente de EEUU dijo que podría tomar la isla de Jark

Las amenazas de Trump disparan otra vez el precio del petróleo

El País

El recuerdo de Lila Pastoriza

Necesitamos muchas Lilas

Por Matías Cerezo

Por la eliminación del programa "Volver al Trabajo"

Protesta y asamblea frente al country donde vive Adorni

"Las fuerzas federales continuarán interviendo", celebró Monteoliva

Vía libre a la represión del Gobierno: la Justicia convalidó el protocolo antipiquetes

Por Luciana Bertoia

Bochazo a Milei: la Justicia obliga al Gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario

Economía

Más presión a los bolsillos

Aumentan las cuotas de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires

Las subas que llegan en abril

Más aumentos en el nuevo cuadro tarifario de electricidad

Recorrido por los datos de la economía en la última década

Diez años en la economía argentina: pocos ganadores, más desigualdad y precarización

Por Javier Lewkowicz

Cayó la prohibición de aranceles a transmisiones electrónicas

Netflix le conoció el gusto a la derrota

Por Juan Garriga

Sociedad

Escándalo por el descuido de la Quebrada de las Conchas

Casamiento en Cafayate: la novia defendió su celebración y culpó a su wedding planner

Investigación en curso en Mendoza

Detienen al padre de Enzo Pérez por abuso sexual a una niña de 12 años

Muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

La fiscalía pidió 4 años y 7 meses de prisión para Felipe Pettinato

Dolor en el bolsillo desde este miércoles

Colectivos, subte y peajes en la Ciudad: todo lo que aumenta a partir de abril

Deportes

Jornada clave rumbo a la Copa del Mundo

Mundial 2026: se definen los últimos clasificados en el repechaje

Se definen las últimas plazas para la Copa del Mundo

Repechaje al Mundial 2026: Italia vs Bosnia, Bolivia vs Irak y todos los partidos de hoy

Debuta el martes 7

Copa Libertadores: Boca presentó un reclamo ante Conmebol por la venta de entradas

Cuándo y dónde será la exhibición

Colapinto en Argentina: así será el auto con el que correrá en Buenos Aires