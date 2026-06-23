Argentina ya tiene fecha, horario y estadio confirmados para 16avos de final

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La Selección no solo logró la clasificación con el triunfo ante Austria: la victoria de Argelia sobre Jordania la ratificó como líder de su zona. ¿Cuándo jugará y quiénes son los posibles rivales?

IG Lionel Messi

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