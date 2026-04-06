Masters 1000 de Montecarlo: Cerúndolo y Báez bajaron a dos ex campeones

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El número uno nacional eliminó al griego Tsitsipas, ganador de tres de las últimas cinco ediciones, mientras que su compatriota hizo lo propio con el suizo Wawrinka.
Por
Pablo Amalfitano
06 de abril de 2026 - 16:36
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Cerúndolo se anotó un gran triunfo ante Tsitsipas.
(SEBASTIEN NOGIER/EFE)
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