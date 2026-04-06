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Comenzó el cuadro principal para los argentinos en el Principado

Masters 1000 de Montecarlo: Cerúndolo y Báez bajaron a dos ex campeones

El número uno nacional eliminó al griego Tsitsipas, ganador de tres de las últimas cinco ediciones, mientras que su compatriota hizo lo propio con el suizo Wawrinka.

Por Pablo Amalfitano
Francisco Cerundolo
Cerúndolo se anotó un gran triunfo ante Tsitsipas. (SEBASTIEN NOGIER/EFE)

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