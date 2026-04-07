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Un show de endeudamiento para comprar comida

Carlos Heller: “Creció la morosidad, ni la gente ni las empresas pueden cumplir sus obligaciones”

Entrevistado por Radio 750 Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop y exdiputado explicó por qué los bancos viven una situación más que delicada.

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