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"Proyecto Agro" fue tesis y ahora es app
Ingenieros bonaerenses al rescate del sector ganadero
Graduados de la UNS crearon una aplicación para analizar a las vacas con solo tomarles una foto, que funciona sin internet.
08 de abril de 2026 - 22:58
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Bluesky
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La app funciona sin conexión a internet debido a que muchas zonas rurales tienen acceso limitado a redes móviles.
(Gentileza -)
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