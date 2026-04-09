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Datos incorporados a la causa por enriquecimiento ilícito
El viaje de Adorni y su esposa desde Nueva York: una vuelta de más de 10 mil dólares
El Gobierno intentó justificarlo con la idea de “costo marginal”. La Justicia, en cambio, sigue la ruta del dinero y pone la lupa en cómo se financiaron los pasajes.
09 de abril de 2026 - 20:17
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