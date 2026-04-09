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PortadaCultura

De Jim Jarmusch, con Tom Waits, Cate Blanchett y Adam Driver

“Padre madre hermana hermano”: pequeño tratado sobre los vínculos familiares

El legendario cineasta estadounidense presenta tres historias que, con diferentes tonos y sin pontificar, abordan las zonas erróneas de las relaciones filiales.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
Peliculas
"Padre madre hermana hermano" trata con cariño y algo de ironía a sus personajes. (Sin Credito)

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