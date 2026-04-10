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Vuelve la "Tía Lydia"
Ann Dowd: “No hay tiempo para la depresión, hay que levantarse y hacer”
Fue uno de los personajes destacados de “El cuento de la criada” y retorna en “Los testamentos”, que acaba de estrenar Disney+. Y no evita los dolorosos paralelismos entre ficción y realidad.
Por
Ellie Harrison
10 de abril de 2026 - 3:01
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Bluesky
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Ann Dowd en la premiere de "Los Testamentos", continuación de "El cuento de la criada".
(FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)
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