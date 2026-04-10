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Sheinbaum presentó el plan para explotar gas natural no convencional

“México debe garantizar su soberanía y una parte fundamental es la soberanía energética”

Sheinbaum defendió el uso del 'fracking' con tecnologías de "bajo impacto ambiental" (Mario Guzmán/EFE)

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