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Un organismo que tuvo más injerencia que coordinar la planificación del torneo
El macartismo del Ente Autárquico, la CIA y el Mundial ‘78
Los militares del EAM no escatimaron recursos para edulcorar las críticas por violaciones a los derechos humanos que se cometían en la Argentina.
Por
Gustavo Veiga
11 de abril de 2026 - 21:47
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El vicealmirante Carlos Lacoste, el hombre fuerte del EAM 78.
Temas en esta nota:
Fútbol
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