Torneo Apertura: Instituto y un triunfo valioso ante Riestra

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Los conducidos por Diego Flores se sumaron a la pelea por entrar a los playoffs y complicaron al Malevo, que sigue sin ganar en el Apertura.
11 de abril de 2026 - 23:04
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Instituto sumó un triunfo clave en el Bajo Flores
(JUAN MANUEL BAEZ)
Temas en esta nota:
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