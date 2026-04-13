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Ataque a la libertad de expresión

ADEPA repudia amenazas contra periodistas

La asociación denuncia los casos de los periodistas Tomás Méndez e Ignacio Ortelli. Le reclama a las autoridades que se investiguen estos hechos.

Tomás Méndez. (Gentileza -)

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