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Diplomatura de procesamiento de datos en la UNR
Para sembrar la mejor decisión
La propuesta surge de la Facultad de Ciencias Agrarias para dotar de herramientas de análisis digital al sector agropecuario.
Por
Gonzalo J. García
13 de abril de 2026 - 3:03
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Bluesky
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Los datos están más accesibles pero es necesario convertirlos en información.
(Imagen Web)
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