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PortadaSociedad

Al menos 9 muertos y 13 heridos es el saldo provisorio del último ataque

Dos tiroteos en 48 horas en escuelas de Turquía

Tiroteo en Turquia: 9 chicos muertos
Turquía Trabajadores de la educación protestan contra la violencia en las escuelas en una manifestación frente al Ministerio. (AFP -/AFP)

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