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Al menos 9 muertos y 13 heridos es el saldo provisorio del último ataque
Dos tiroteos en 48 horas en escuelas de Turquía
16 de abril de 2026 - 0:48
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Turquía
Trabajadores de la educación protestan contra la violencia en las escuelas en una manifestación frente al Ministerio.
(AFP -/AFP)
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