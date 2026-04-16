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MUSICA. La Camerata Rosario presenta "Estaciones del Ángel"
Tangos para arreglos de cuerdas
El grupo presenta su nuevo álbum, integrado por música de Astor Piazzolla. El violinista Jeremías Petruf dijo que es una experiencia única.
Por
Leandro Arteaga
17 de abril de 2026 - 3:02
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Bluesky
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Camerata Rosario
Camerata Rosario, musica clasica.
(Gentileza)
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