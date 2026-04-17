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"El Gobierno se tiene que hacer cargo"

Entre las amenazas de tiroteos, alumnos y familias del colegio Carlos Pellegrini marchan contra el ajuste

Este viernes desde las 17 horas se concentrarán frente al establecimiento y luego se movilizarán a la esquina de Corrientes y Callao. Exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

CARLOS PELLEGRINI (NOTICIAS)

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