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PortadaEl Mundo

Tras ratificar que mantendrá la ocupación en el sur del país

Israel volvió a atacar al Líbano pese al alto el fuego

Menos de 24 horas después de la entrada en vigor del acuerdo, el ministro de Defensa israelí dijo que la operación militar de su país en el Líbano “no ha terminado”.

Israel violó el alto el fuego y atacó al Líbano (JALAA MAREY/AFP)

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