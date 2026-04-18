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PortadaEl Mundo

Fue el supervisor del plan de deportación masiva de Trump

Renunció Todd Lyons, el jefe interino del ICE

Antes de su salida, el funcionario tuvo que responder ante los legisladores por el número de muertes bajo custodia de la agencia

TOOD LYONS
Todd Lyons, director interino del ICE. (AFP)

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