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Restringen el reintegro por el uso de garrafas en hogares sin acceso a la red de gas
Garrafas con menos subsidio
El nuevo régimen reduce el beneficio de la garrafa social. Sólo alcanza a unidades de 10 kg y cubre menos de la mitad de su precio
20 de abril de 2026 - 21:11
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El reintegro por garrafa será de $9593, que cuesta en el mercado hasta $30.000
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