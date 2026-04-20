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Escuchá Página|12

Preparan más de 700 despidos

La denuncia de una trabajadora del INTI: “Es la destrucción total, no nos están dando margen”

Sofía Frangie demintió el tuit de Federico Sturzenegger donde el ministro explica las razones detrás del vaciamiento. “Dice un montón de cosas que no son ciertas”, aseguró en Radio 750.

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