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Radio 750

Se viene un paro nacional de estatales

ATE denuncia despidos masivos y advierte que el vaciamiento del Estado “puede costar vidas”

Desde el sindicato alertaron por la paralización de servicios clave y adelantaron que las medidas de fuerza continuarán en los próximos días.

ATE-26/02/2025
ATE-26/02/2025 ATE-26/02/2025 (Imagen web)

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