Culpa y deseo

Película dramática francesa de 2023 dirigida por Catherine Breillat, con los protagónicos de Léa Drucker y Samuel Kircher. Una abogada exitosa tiene una aventura con su hijastro menor de edad. Al hacerlo, amenaza con poner en peligro su carrera y también perder a su familia (A las 20, en Cine Club.)

(Imagen Web)