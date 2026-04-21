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Rosario|12

Cartelera

Culpa y deseo Película dramática francesa de 2023 dirigida por Catherine Breillat, con los protagónicos de Léa Drucker y Samuel Kircher. Una abogada exitosa tiene una aventura con su hijastro menor de edad. Al hacerlo, amenaza con poner en peligro su carrera y también perder a su familia (A las 20, en Cine Club.) (Imagen Web)

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