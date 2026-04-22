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Los datos que alarman

El rotundo deterioro en la calidad de vida de los argentinos en la era Milei

El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) de enero de 2026 señala que los hogares se encuentran en estado de fragilidad y que su situación empeora hace nueve meses.

Deudas Salarios congelados y deudas al alza. (Imagen Web)

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