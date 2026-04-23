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El País

AEDBA rechaza la restricción general e indiscriminada a periodistas en Casa de Gobierno

Marcelo Carbone Presidente de AEDBA (prensa)

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