Mundial 2026: Portugal y España se miden por uno de los pasajes a cuartos de final

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05 de julio de 2026 - 13:15
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Tras su victoria ante Croacia, Portugal le apunta a la poderosa España.
COLE BURSTON. AFP
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