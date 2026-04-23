El JP Morgan y el FMI, al comando

Caputo, Georgieva

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 24: \"Muy, muy buena reunión\", dijo la titular del FMI, Kristalina Georgieva, tras sacarse una foto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington. Georgieva dijo que hay un \"acuerdo en torno a las prioridades del país\".FOTO NA:@KGeorgieva

(Noticias Argentinas)