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Juan Ignacio Debandi Álvarez, de 36 años
Misteriosa desaparición de un biólogo argentino en Europa: su familia lo busca con desesperación desde enero
La última vez que supieron de él, estaba en el sur de Francia. Sus familiares mantienen la búsqueda activa con la intervención de Interpol en ese país, Irlanda y España.
23 de abril de 2026 - 14:58
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Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo argentino de 36 años, desaparecido desde enero.
Su familia se contactó por última vez con el joven en enero.
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desaparecido
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España
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