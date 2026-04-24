Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Defensa y Justicia
Boca Juniors
Fútbol
Liga Profesional
Javier Milei
Manuel Adorni
Congreso
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Las otras causas siguen su curso
La canchereada de Adorni tras el fallo que archivó la causa por el viaje de su esposa en el avión presidencial
Sin embargo, Adorni y su esposa siguen siendo investigados por la compra de propiedades no declaradas y otros movimientos financieros recientes.
24 de abril de 2026 - 20:13
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Manuel Adorni, Casa Rosada 25-03-2026
Manuel Adorni, Casa Rosada 25-03-2026
(Archivo -)
Temas en esta nota:
Manuel Adorni
Justicia
Últimas Noticias
La UNLa y la UNDAV recibirán el 29 y 30 de abril el Pre-DiSUR
El mapa del diseño latinoamericano se traza en el conurbano
Eventos, salidas y actividades para el fin de semana
Agenda cultural bonaerense
En la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a una marcha de antorchas en defensa de los glaciares y las universidades
contratapa
La historia yagán
Por
Carina Carriqueo
Exclusivo para
🎸 Caballeros de la Quema en vivo: participá por tus entradas
Por decreto
El Gobierno avanza sobre el SMN: le sacó la exclusividad de informar sobre el clima al sector aeronáutico
El Gobierno promulgó los cambios a la ley
Los glaciares se quedan sin protección y las mineras ya se relamen
Declararon en el juicio Cristóbal López y Fabián De Sousa y apuntaron contra Stornelli y Bonadio
“La causa Cuadernos es totalmente falsa”
Por
Irina Hauser
El País
Otro episodio de persecución
Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina Kirchner y su familia
Por "inexistencia de delito"
La Justicia archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York en el avión presidencial
Se hicieron durante 15 años en el Conti, pero fueron censuradas
Políticas de memoria: El gobierno bonaerense retoma las jornadas que Milei quiso borrar
“Amenaza en las islas”, tituló The Sun
Gran Bretaña levantó la guardia: la reacción tras los rumores sobre Estados Unidos y Malvinas
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 24 de abril de 2026
Supermercados
Consumo en caída libre
Consumidores
Volvió a caer la confianza
Especialistas opinan sobre cómo contener los precios y los límites de Milei
Qué puede pasar con la inflación
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
En la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a una marcha de antorchas en defensa de los glaciares y las universidades
Alerta mundial por el "movimiento red pill"
Circula un peligroso desafío de TikTok que incita a los hombres a golpear a mujeres por rechazarlos
Por
Manuela Tobia
Por decreto
El Gobierno avanza sobre el SMN: le sacó la exclusividad de informar sobre el clima al sector aeronáutico
Claude Mythos se sienta en el diván
Anthropic contrató a un psiquiatra para analizar su última IA: ¿tiene sentido?
Por
Dylan Resnik
Deportes
Dos meses después de aquel encontronazo con Vinícius
La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni, pero no por racismo
El domingo corre en Palermo
Franco Colapinto: “Correr el GP de Argentina es uno de los objetivos que más quiero en esta vida”
Con transmisión de Radio 750
Con Boca clasificado, cómo están los playoffs del Torneo Apertura
Condones asesinos y un Mundial de sangre fresca
Por
José Luis Lanao